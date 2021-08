350 Jahre Kirche Ringgenberg – Ein Fest mit viel Musik für die «einmalige» Kirche Ein Puzzle von 350 Jahren Kirchengeschichte und ein dreitägiges Fest: Ringgenberg feierte die Kirche, die zum Teil noch Ritterburg ist. Anne-Marie Günter

Der Jodlerklub Ringgenberg-Goldswil durfte unter der Kirche nach Herzenslust jodeln. Foto: Anne-Marie Günter

Kantonsarchäologe Armand Baeriswyl findet die Kirche Ringgenberg einmalig und in ihrer Einfachheit sehr schön – schliesslich hatte der Münsterbaumeister Abraham Dünz seine Hand im Spiel. Der Jodlerklub Ringgenberg-Goldswil singt «Bärgbuebs Wunsch» des Bönigers Emil Herzog. Kirchgemeindepräsident Res Rychener spricht von Gemeinschaft und Miteinander, was Kirche ausmache. Gemeinderat Andreas Suter moderiert den Festakt zu 350 Jahre Kirche Ringgenberg am Samstag witzig mit Sohn Laurin. Er ist froh, dass die Ferien vorbei sind, Laurin nicht.

Gemeindepräsident Samuel Zurbuchen wünscht sich Freude, Ruhe, Ordnung und Schutz für die Gemeinde. Diese hat in den letzten Jahren drei Millionen Franken in ihre Kirchenbauten und Wahrzeichen investiert, auch in die vor 350 Jahren verlassene Peterskirche in Goldswil. Vize Manuel Scheller hält die Rede stellvertretend, und alle wünschen dem Präsidenten gute Erholung von seinem Sturz am Freitag. Die Steinbockmusikanten spielen ein getragenes «Luegit vo Bärg und Tal».