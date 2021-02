Boom der Zweitwohnungen – Ein Ferienhaus für 1 Euro Im Corona-Jahr waren Ferienwohnungen beliebt wie nie. Der Traum von der eigenen Immobilie endet oft, wenn es um die Finanzen geht. Das muss nicht sein, wie ein Projekt in Italien zeigt. Carlo Emanuele Frezza

Bis ein 1-Euro-Haus so aussieht, braucht es Zeit und Geld: Ferienhaus in Italien. Foto: Getty Images

Ein eigenes Feriendomizil zu besitzen, ist für viele ein Lebenstraum. Sie sehnen sich nach einem Chalet im Kanton Wallis, einer Finca auf den Balearen oder einem Haus in Italien – dem Land des Dolcefarniente. Durch das ständige Zuhausebleiben in den vergangenen Monaten ist das Fernweh bei vielen noch grösser geworden. Das zeigt eine Auswertung von Google. Gemäss Daten der Suchmaschine suchten in der Schweiz noch nie so viele Menschen nach dem Stichwort «Ferienwohnung» wie im Krisenjahr 2020. Auch im 2021 bleiben Ferienwohnungen sehr beliebt (lesen Sie «Viele Ferienwohnungen für den Sommer sind jetzt schon ausgebucht»).