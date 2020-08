Alain Berset zur Kritik am BAG – «Ein Fehler kann immer passieren» Nach der massiven Kritik am Bundesamt für Gesundheit nimmt Bundesrat Alain Berset erstmals Stellung. Jacqueline Büchi und Markus Häfliger

«Die Zahlen explodieren nicht, das ist schon mal was»: Alain Berset. Video: Aline Bavier

Gesundheitsminister Alain Berset sitzt selber am Steuer seines vollgepackten Familienautos. Er kommt direkt aus dem «Holiday-Office» im Tessin, wie er es nennt, wo er mit seiner Familie einige Zeit zwischen Ferien und Krisenmanagement verbracht hat. Jetzt ist Berset unterwegs nach Hause im Kanton Freiburg. Dabei macht er eigens einen Umweg über Zürich, wo ihn diese Zeitung zum Interview trifft.

Der Interviewtermin wurde sehr kurzfristig anberaumt an dem Tag, an dem die Schweizer Presse Bersets Bundesamt für Gesundheit (BAG) flächendeckend mit schwerer Kritik eingedeckt hat. Die Schlagzeilen sind vernichtend: «Bundesamt für Fehltritte» (NZZ), «Pleiten, Pech und BAG» (Blick) oder «Das BAG gefährdet die Schutzmassnahmen» (Tages-Anzeiger).

Diese Kritik, sagt Berset jetzt, sei «schon ein bisschen hart für ein Amt, das so viel gearbeitet, das soviel gegeben hat in den letzten Monaten». Beim BAG gingen pro Tag Tausende Anfragen ein. Da könne auch mal ein Fehler passieren. Wichtig sei, dass diese umgehend korrigiert würden, was im aktuellen Fall geschehen sei, sagt Berset.

Ausserdem äussert sich der SP-Bundesrat im Video-Interview zur zweiten Corona-Welle – und zur Frage, wie lange es gehen wird, bis wir uns endlich wieder die Hände schütteln können.

Wie Berset die Kritik am BAG inhaltlich kontert und wo er derzeit die Probleme sieht, lesen Sie später auf dieser Site im ausführlichen Interview mit Bundesrat Alain Berset.Darin äussert sich der Gesundheitsminister auch zur Frage, ob Ende August das Verbot für Grossveranstaltungen fallen wird. Ob sich die zweite Corona-Welle überhaupt noch verhindern lässt. Und ob seine sechs Bundesratskollegen die Swiss Covid App installiert haben.