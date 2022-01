Start in Audi Skicross Tour – Ein Faulenseer setzte ein erstes Zeichen Beim Start in die Audi Skicross Tour 2021/22 in St. Moritz schaffte es der Faulenseer Pascal Zeller gleich zweimal aufs Podest.

Der Faulenseer Pascal Zeller (vorne) im Halbfinal in St. Moritz. Foto: Erika von Moos (PD)

Zum Saisonauftakt der Audi Skicross Tour 2021/22 in St. Moritz fiel die Oberländer Bilanz durchzogen aus. Am Samstag beim Einzelzeitlauf kamen einzig Louis Ramu aus Frutigen (6., U-16 Men) und Pascal Zeller aus Faulensee (3., U-21 Men Open) ins Ziel.

Beim Skicrossrennen mit Vierer-Heats am Sonntag fuhren die SX Riders aus dem Oberland ausnahmslos sehr gute Resultate heraus. Pascal Zeller feierte mit dem 2. Platz wieder einen Podestplatz. Fritz Felix Krista (Unterseen) holte in der Kategorie U-16 Men ebenfalls eine Silbermedaille. In der gleichen Kategorie entschied Louis Ramu den kleinen Final für sich und erreichte so den ausgezeichneten 5. Rang.

pd/sp

