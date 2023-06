Spiezer Beachvolley-Hoffnungen – Ein fast perfekter Heimauftritt Sie sind jung, ambitioniert und belegten am ersten internationalen Futures-Turnier in Spiez den starken 5. Rang: Doch Leona Kernen und Annique Niederhauser streben nach Höherem. Jürg Spielmann

Da war die Freude noch gross: Leona Kernen (links) und Annique Niederhauser am Futures-Turnier in Spiez. Foto: Jürg Spielmann

Die Welle schwappt über. «La Ola» brandet durchs Rund der schmucken Beacharena. Die Audienz ist entzückt, die beiden Hauptdarstellerinnen euphorisiert; sie fallen sich in die Arme, ballen die Fäuste, treiben die Welle weiter an. Eben haben sie – vom Speaker unermüdlich als «Local Heros», Lokalheldinnen also, gepriesen – im Spiezer Quarz einen Krimi geschrieben. Und das lettische Team im Entscheidungssatz bezwungen.