Lockerungen in Langnau – Ein fast normaler Tag im Park Die einen stimmts optimistisch, die anderen sind skeptisch: Die Langnauer Parks sind seit dem 24. April wieder offen. Danach folgen in der Gemeinde weitere Lockerungsschritte. Ein Besuch im Äntelipark. Nina-Lou Frey

Der Äntelipark ist heute nach mehreren Wochen wieder für die Öffentlichkeit zugänglich, es gelten jedoch Verhaltensregeln. Foto: Christian Pfander

Zwei Enten watscheln über die Wiese, ein Mädchen gräbt im Sandkasten, und Eltern sitzen auf Holzbänkchen. Diese Idylle im Langnauer Äntelipark ist erst seit dem 24. April wieder möglich. Eine Mutter gibt ihrem Sohn auf der Schaukel einen Stupf und meint dann: «Ich bin sehr froh, dass wir wieder in den Park können.» Die Familie habe so eine weitere Möglichkeit, aus dem Haus zu kommen und Abwechslung in den Alltag zu bringen.