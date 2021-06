Skilift Aeschi fuhr kaum – Ein fast nicht existierender Winter Ein Winter zum Vergessen: Die Skilift Aeschiallmend AG legte die Rechnung über den fast schneelosen Winter 2019/20 ab. Anne-Marie Günter

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung des Skilifts Aeschi mit Hori-Schlittenbild im Hintergrund (v.l.) : Reto Tschabold, Betriebsleiter Ruedi Zenger, Sonja Steudler, Präsident Mathias Berger, Niklaus von Känel, Geri Inniger und Urs Ramu. Foto: Anne-Marie Günter

Mathias Berger, Verwaltungsratspräsident der Skilift Aeschiallmend AG, hat den Jahresbericht, der am Montag den 23 anwesenden Aktionären in der Mehrzweckhalle Aeschi vorgelegt wurde, am 20. Oktober 2020 geschrieben. Eigentlich hätte er im Dezember 2020 vorgestellt werden sollen.

«Wir haben uns entschlossen, die Generalversammlung doch noch live durchzuführen; es ging auch um persönlichen Kontakt», sagte Kassier Reto Tschabold gegenüber dieser Zeitung. Und so war das Thema der Versammlung die Wintersaison 2019/20, obschon das familienfreundliche Skigebiet auf 859 bis 1285 Meter Höhe mit rund 15 Pistenkilometern und Aussicht auf den Thunersee seither einen weiteren – und besseren – Winter erlebt hat.