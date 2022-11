Tagestipp: Film «Une belle course» – Ein Fahrgast verändert das Leben eines Taxifahrers In der melancholischen Komödie «Une belle course» hat ein Taxifahrer einen schlechten Tag – und dann steigt noch eine 92-jährige Dame mit besonderen Wünschen ins Auto. Alexander Sury

Wer führt hier wen ans Ziel? Der Pariser Taxifahrer Charles (Dany Boon) und der Fahrgast Madeleine (Line Renaud). Foto: zvg

Die 18. Ausgabe des Festival du Film Français d'Helvétie fand vom 14. bis 18. September in Biel statt. Jetzt gehen ausgewählte Festivalfilme auf Reisen in andere Deutschschweizer Städte. In der melancholischen Komödie «Une belle course» von Christian Carion hat der Pariser Taxifahrer Charles (Dany Boon) einen ziemlich schlechten Tag. Er steckt tief in Schulden, droht wegen zahlreicher Verkehrsverstösse seinen Führerschein zu verlieren, und seine Ehe droht zu zerbrechen. Doch dann steigt Madeleine (Line Renaud) in sein Taxi, eine elegante, resolute 92-jährige Frau. Da sie in ihrem Alter davon ausgeht, dass es jederzeit ihre letzte Taxifahrt sein könnte, bittet sie Charles, auf dem Weg zum Pflegeheim einige Zwischenstopps einzulegen. Was wie eine normale Taxifahrt beginnt, entwickelt sich zu einem tiefgründigen Abenteuer. (lex)

Alexander Sury hat Germanistik und Geschichte studiert. Er ist Literaturredaktor und mag deshalb Bücher aller Art. Er pflegt jedoch einen breiten Kulturbegriff und ist auch YB-Fan. Mehr Infos

