«Hoselupf» – News vom Schwingen – Ein etwas anderer Siegerpreis und Debatten über Männlichkeit Beim zweiten «Reitgenössischen» in der Berner Reitschule schwingen Frauen gegen Männer. Derweil versöhnt sich Pirmin Reichmuth mit der Rigi nach langer Leidenszeit. Marco Oppliger Philipp Rindlisbacher

Strahlender Sieger: Remo Föhn posiert nach seinem Triumph am «Reitgenössischen» mit Kuh-Pokal und Gutschein für eine Kuh-Patenschaft. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Ein Schweizer schwingt in den USA obenaus

Wenns in der Schweiz nicht mit einem Festsieg klappt, dann halt knapp 10’000 Kilometer entfernt in den USA. Dominik Hess, fünffacher Kranzschwinger aus Obwalden, hat unlängst vier Schwingfeste an der US-Westküste gewonnen, darunter eines in der Grossstadt San Diego.

Der 28-Jährige befindet sich auf einer Weltreise – um neben all dem Sightseeing in Form zu bleiben, meldete er sich an die Wettkämpfe an. Und war der eher spärlich erschienenen einheimischen Konkurrenz doch klar überlegen. Geschwungen wurde auf Bauernhöfen, die von ausgewanderten Schweizern respektive deren Nachkommen bewirtschaftet werden. Hess erhielt auch Kränze, für die offizielle Statistik aber zählen diese nicht.



Reichmuth wird doch nicht zum «Affen»

Auch für den König zu stark: Pirmin Reichmuth bettet Joel Wicki auf der Rigi ins Sägemehl. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Diplomat wird Pirmin Reichmuth in diesem Leben wohl nicht mehr. Der bärenstarke Zuger (1,98 m/130 kg) sagt, was er denkt – und das kommt beim Schwingervolk sehr gut an.

Doch der Reihe nach: Auf der Rigi erlebte Reichmuth am Sonntag ein Wechselbad der Gefühle. Erst verlor er zum Auftakt gegen Werner Schlegel, dann rollte er das Feld langsam von hinten auf und bezwang schliesslich im Schlussgang gar Joel Wicki. Dass ihm das Einteilungsgericht dabei bis zum Mittag gnädig gestimmt war, verhielt Reichmuth nicht. «Ich hatte ‹Schwein› mit der Einteilung. Sie haben mich etwas bevorzugt», sagte er nach getaner Arbeit gegenüber CH-Media. Nun: Am Ende standen doch vier Eidgenossen auf seinem Notenblatt, darunter Schwingerkönig Wicki. Gegen diesen kam Reichmuth fast mit dem ersten Angriff zum Resultat, aber eben nur fast. Worauf sich der Hüne sagte: «Wenn ich jetzt nicht gewinne, bin ich ein Affe» – und zum entscheidenden Schwung ansetzte.

Übrigens: Mit dem Triumph konnte der 27-Jährige auch ein leidiges Kapitel respektive den Kreis schliessen. Weil ihn mit der Rigi bis zum Sonntag vor allem Leid verbunden hatte. 2014 riss er sich hier mit 19 das Kreuzband – es war der Anfang einer langen Leidensgeschichte, drei weitere Kreuzbandrisse sollten folgen und ihn immer wieder zurückwerfen.

Kein Muni, dafür «Mad Heidi»

Geschwungen wurde am Wochenende auch in der Berner Reitschule. 500 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen zum zweiten «Reitgenössischen», sie erlebten dabei ein Schwingfest, das sich getreu der Lokalität etwas vom gewöhnlichen Kräftemessen im Sägemehl abhob.

Zum Wettkampf traten 22 Schwingerinnen und Schwinger an, wobei Männer und Frauen mit- respektive gegeneinander schwangen. Und wer keine Lust auf den Sport an sich hatte, konnte nebenbei über Begriffe wie Heimat und Männlichkeit debattieren. Nach dem Schlussgang fand die Kunstperformance «Dr Churz, dr Schlungg u dr Böös» statt, und wer dann immer noch nicht müde war, durfte sich erst im Kino «Mad Heidi» reinziehen und es sich anschliessend an der Afterparty gut gehen lassen.



Der Sieger des zweiten «Reitgenössischen» heisst übrigens Remo Föhn. Einen Muni erhielt er für seine Leistung nicht – dafür aber er eine Kuh-Patenschaft inklusive Mini-Kuh-Pokal.

