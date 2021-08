Jung, hungrig und krebskrank – Ein Erstling, der es in sich hat In seinem Debütroman schreibt Stefan Hornbach von einem jungen Menschen, der, voller Pläne, von einer schweren Erkrankung ausgebremst wird. Das geht unter die Haut. Kathrin Holzer

Stefan Hornbach, Schauspieler und Autor, lebt gegenwärtig als Stipendiat in Langenthal. Foto: Beat Mathys

Eine «Idealform der Literatur» sei Stefan Hornbach mit seinem Romandebüt gelungen, lobt die deutsche Jürgen-Ponto-Stiftung. Im Oktober wird sie dem Autor und Schauspieler, der wahlweise in Konstanz und Berlin und aktuell für ein Jahr in Langenthal lebt und arbeitet, ihren mit 15’000 Euro dotierten Literaturpreis übergeben. Weil Hornbach «die Welt, in der wir uns bewegen, präzise abtastet und zugleich verwandelt». Und weil er mit seiner Geschichte «berührt und erschüttert, ohne uns zu schütteln».

Tatsächlich ist dem bald 35-Jährigen mit seinem Erstling ein Werk gelungen, das unter die Haut geht. «Den Hund überleben» erzählt von junger Liebe und Aufbruch, von Krankheit und Verlassenwerden. Es ist die Geschichte eines jungen Mannes, der, das Leben erst vor sich, plötzlich jäh aus seiner Welt gerissen wird – und sich nun in einer für ihn völlig fremden Situation zurechtfinden muss.