Wohninitiative Muri – Ein erstes hauchdünnes Ja Auch im reichen Berner Vorort soll preisgünstiges Wohnen möglich werden: Das Parlament empfiehlt die Wohninitiative zur Annahme. Stephan Künzi

Das letzte Wort zur Wohninitiative in Muri haben die Stimmberechtigten. Foto: Andreas Blatter

Reicht es? Oder reicht es eben doch nicht?

Mit Spannung blickte das politische Muri dem Dienstagabend entgegen. Das Gemeindeparlament sollte an seiner Sitzung entscheiden, ob es die von Linken und Grünen getragene Wohninitiative den Stimmberechtigten Ende September zur Annahme empfehlen will. Oder eben nicht.

Das Begehren war vor bald zwei Jahren von fast 1000 Leuten unterschrieben worden. Es will erreichen, dass bei Neubauten mit einer Wohnfläche von 4000 Quadratmetern und mehr mindestens 20 Prozent dem preisgünstigen Wohnen vorbehalten bleiben. Damit bleibt Muri unter dem, was in der Stadt Bern und Köniz gilt, wo die sogenannte Kostenmiete für einen Anteil von bis zu 40 Prozent vorgeschrieben ist.