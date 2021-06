US-Präsident Joe Biden zwischen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel. Foto: Brendan Smialowski/AFP

Europas Bidenfestspiele sind am Dienstag doch noch mit einem greifbaren Erfolg zu Ende gegangen: Die EU und die USA legen den jahrelangen Handelskonflikt um Subventionen für die Flugzeugkonzerne Boeing und Airbus auf Eis. Das war höchste Zeit, denn schon bald könnten chinesische Hersteller dem Duopol Marktanteile abjagen. Und schliesslich wollen Europäer und Amerikaner künftig gegen den «systemischen Rivalen» China gemeinsame Front machen.

Sonst gab es viele warme Worte und ausufernde Absichtserklärungen. «Seid ihr nicht müde, mich zu sehen?», fragte ein jovialer Joe Biden am Dienstag EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die den Gast im Brüsseler Europagebäude begrüssten. Der Gipfel zwischen EU und USA war die vorletzte Station nach dem G-7-Treffen am Wochenende in Grossbritannien und dem Zwischenstopp am Montag im Nato-Hauptquartier.