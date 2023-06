«Hoselupf» – News aus dem Schwingen – Ein Emmentaler Schwergewicht trotzt der Kritik in den sozialen Medien Christian Gerber überzeugt zum Abschluss einer für ihn bewegten Woche am Schwarzsee. Derweil erleidet Pechvogel Lukas Renfer am Bergfest wieder einen Rückschlag. Marco Oppliger Philipp Rindlisbacher

Augen zu und durch: Christian Gerber demonstriert am Schwarzsee, dass ihn der Rummel um sein «Abschiedsgeschenk» für Christian Stucki nicht aus der Bahn geworfen hat. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Ein Schreckmoment in der alten Heimat

Erlebte einen bewegten Sonntag: Erst verknackste sich Curdin Orlik in Flims den Fuss, dann holte er den Kranz. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Vor vielen Jahren ist er aus Maienfeld ausgezogen und hat sich im Kandertal niedergelassen. Für den Berner Schwingerverband hat Curdin Orlik seither mehrfach für Aufsehen gesorgt. Am Sonntag kehrte er als Gast ins Bündnerland zurück – und holte als Sechster am Bündner-Glarner-Kantonalen gerade noch den Kranz.

Dabei erlebte der 30-Jährige im ersten Gang einen heiklen Moment: Gegen Domenic Schneider verdrehte er sich bei einem Konter den Fuss und verliess das Sägemehl humpelnd. Nach einer längeren Pause wurde der Kampf fortgesetzt; Orlik rang dem Nordostschweizer Schwergewicht einen Gestellten ab, ernsthaft wehgetan hat er sich nicht. Das Fest gewann sein Bruder Armon, Kilian Wenger zeigte eine solide Leistung und wurde Dritter. Der Diemtigtaler holte seinen 105. Kranz und steht in der ewigen Bestenliste nun auf Rang 18.

Gerbers starke Reaktion

Die einen finden sein Verhalten grossartig, andere halten ihn für unsportlich. Kurz vor dem Ende des Schlussgangs am Seeländischen in Lyss liess sich Christian Gerber vor Wochenfrist ohne Gegenwehr von Christian Stucki bodigen – und spendierte dem Hünen somit den perfekten Karriereabschluss. Adrian Walther und Matthieu Burger wurden Zweite, Letzterer wurde um seinen ersten Kranzfestsieg gebracht.

Nun, gemäss Reglement sind verabredete Gänge zu sanktionieren. Weil die Kampfrichter aber auf eine Meldung verzichteten, hat der Vorfall für den Emmentaler keine Konsequenzen. Nach einer aufwühlenden Woche mit viel Lob und Kritik in den sozialen Medien gab Gerber am Schwarzsee eine starke sportliche Antwort: Der 32-Jährige, einst Sieger des eidgenössischen Nachwuchsschwingertages, glänzte als Dritter.

Hochdekorierte Kampfrichter

Man achte auf den Mann im Hintergrund: Bruno Gisler hat im Sägemehl auch als Kampfrichter alles im Griff. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Apropos Christian Stucki – der Seeländer war vergangene Woche nochmals ein gefragter Mann mit Auftritten in Morgenshows von Lokalradios und dem «Sportpanorama». Nun dürfte es um den Schwingerkönig etwas ruhiger werden. Aber: Womöglich wird man ihn irgendwann als Kampfrichter wieder im Sägemehl antreffen, das hat er jedenfalls durchblicken lassen. Und mit diesem Karriereschritt würde er sich in eine gute Gesellschaft begeben.

Gleich mehrere «Eidgenossen» stehen mittlerweile mit Kühermutz und Stoppuhr in der Hand im Einsatz, nachdem sie die Zwilchhose an den Nagel gehängt haben. Und zwei von ihnen sind besonders hoch dekoriert: Unspunnen-Sieger Daniel Bösch und der 127-fache Kranzgewinner Bruno Gisler. Ein Schwingerkönig jedoch entscheidet aktuell nicht über das «Gut» – insofern würde Stucki ein Novum darstellen.

Die Verletzungshexe bleibt Renfer treu

«Unfall» – steht da in der Rangliste des Schwarzsee-Schwingets hinter seinem Namen geschrieben. Nicht schon wieder, möchte man meinen. Drei Gänge nur konnte Lukas Renfer bestreiten, nach der Niederlage gegen Dominik Schwegler musste er das Bergfest abbrechen. Es ist ein weiterer Rückschlag für den Mittelländer, der verletzungsbedingt die Eidgenössischen Schwingfeste von 2019 und 2022 verpasste und erst vor einem Monat am Heimfest in Frauenkappelen ins Sägemehl zurückgekehrt ist.

Am Schwarzsee hat sich Renfer nun am Fuss verletzt – die genaue Diagnose steht noch aus. Aber die Hoffnung schwingt bei ihm mit, dass er nicht wieder monatelang ausfallen wird.

