Hexenverfolgung im Oberaargau – Ein Einblick in ein dunkles Kapitel der Berner Geschichte Im Museum Langenthal öffnet eine Sonderausstellung zum Thema Hexen. Sie will Mythen entlarven und zeigen, dass das Thema noch heute aktuell ist. Pia Scheidegger

Museumsleiterin Jana Fehrensen und Kurator Beat Gugger neben einem inszenierten Scheiterhaufen aus Zeichnungen. Fotos: Franziska Rothenbühler

Auf einem Scheiterhaufen brennen Menschen, ihre Gesichter sind schmerzverzerrt. Mitten in einem Raum im Museum Langenthal türmen sich Zeichnungen von Frauen und Männern, die von Flammen umgeben sind. «Nur als Vorwarnung: Das ist keine schöne Ausstellung», sagt Jana Fehrensen. «Das alles», die Museumsleiterin deutet auf die Illustrationen, «hat nichts mit Harry Potter oder Bibi Blocksberg zu tun, sondern ist ein Einblick in ein dunkles Kapitel der Berner Geschichte.» Am 14. Oktober startet hier die Sonderausstellung zum Thema Hexen.