Vier Altersheime um den Niesen – Ein eigenes Bier fürs Altersheim: eine Bieridee? Die Jetzt Frutigland AG und die Jetzt Niedersimmental AG lancieren an ihren vier Standorten ein eigenes Bier. Was steckt dahinter? Murielle Buchs

Die vier kreativen Köpfe geniessen das neue Jetzt-Bier auf der Terrasse des Altersheims Fröschenmoos in Reichenbach: Stefan Schranz, David Ziörjen, Franziska Schranz und Stephan Simon (v. l.). Foto: Murielle Buchs

«So fangen wir normalerweise unseren Tag an», scherzt Franziska Schranz, während sie an ihrem Bier nippt. Die Geschäftsführerin der Jetzt Frutigland AG, Betreiberin der Altersheime Fröschenmoos in Reichenbach und Andristmatte in Frutigen, sitzt mit ihren drei Kollegen am Tisch im Fröschenmoos. Am Freitag stellte die Jetzt Frutigland AG zusammen mit der Jetzt Niedersimmental AG, welche die Altersheime Lindenmatte in Erlenbach und Eigen in Faulensee betreibt, ihr hauseigenes Bier vor.