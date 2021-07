Schützenfest der Veteranen – Ein Eidgenössisches für den Oberaargau Im Sommer 2024 findet in Langenthal und Melchnau das 27. Eidgenössische Schützenfest der Veteranen statt. Bis zu 10’000 Teilnehmende werden erwartet.

Mit den Schiessanlagen in Langenthal und Melchnau verfüge man über eine Top-Infrastruktur, ist das OK überzeugt. Fotos: PD

In der neu renovierten Schiessanlage Weiher in Langenthal fand buchstäblich der Startschuss zu einem Grossanlass statt, der vom 19. bis 31. August 2024 in der Region stattfinden soll. Auf den beiden Schiessanlagen in Langenthal und Melchnau wird an den 12 Tagen das 27. Eidgenössische Schützenfest der Veteranen durchgeführt. Dabei erwartet das 30-köpfige Organisationskomitee bis zu 10’000 Teilnehmende.

Bei der ersten OK-Sitzung wurden die ersten Leitplanken für den Grossanlass gesetzt. Bis auf drei Posten ist das OK komplett besetzt und verfügt über bekannte Namen aus dem Oberaargau. An der Spitze steht OK-Präsident Christian Hadorn. Der 67-jährige, ehemalige Unternehmer und SVP-Grossrat des Kantons Bern ist selber ein begeisterter Schütze, lange Zeit mit dem Kleinkaliber oder dem Luftgewehr.

«Wir verfügen über ein gutes Team»

Hadorn ist bereits vor zwei Jahren kontaktiert worden, wie er sagt. Seit seinem Rückzug aus der eigenen Gülletechnik-Firma in Lindenholz habe er viele Ämter abgegeben. «Aber diese Aufgabe übernehme ich gern, nicht zuletzt, weil ich bei der Bildung des Organisationskomitees entscheidend mitreden konnte», begründet er die Übernahme des Präsidiums.

In drei Jahren sollen gar noch mehr Teilnehmende in den Oberaargau kommen als 2019 nach Zürich.

Neben Hadorn sind im OK unter anderem auch Martin Lerch (Langenthal), ehemaliger Schweizer Verteidigungsattaché in Berlin und London, Rolf Baer (Langenthal), ehemaliger Schulleiter und Gemeinderat, Hans Füglistaller (Langenthal), ehemaliger Unternehmer und Gemeinderat, und Andreas Ryf (Thunstetten), ehemaliger Vorsteher Amt für öffentliche Sicherheit bei der Stadt Langenthal, vertreten.

Hadorn zeigt sich zufrieden mit der Zusammensetzung des OK. «Ich habe bereits beim ersten Zusammentreffen gespürt, dass wir über ein gutes Team verfügen.»

Die zentrale Lage als Vorteil

Mit den beiden Schiessanlagen in Langenthal und Melchnau verfüge man über eine Top-Infrastruktur, um den Schützenveteranen aus der ganzen Schweiz erstklassige Bedingungen zu bieten, ist Hadorn überzeugt. Bevor die Planung des Anlasses Anfang des nächsten Jahres startet, werden das Organisations- und Pflichtenheft erstellt und Termine festgelegt. Der Schiessplan steht bereits weitgehend.

«Es muss möglich sein, alle noch aktiven Veteranenschützen nach Langenthal zu holen.» Christian Hadorn, OK-Präsident

Bei der Durchführung dieses Grossanlasses setzt sich das OK ehrgeizige Ziele: «Es muss möglich sein, alle noch aktiven Veteranenschützen nach Langenthal zu holen», sagt der OK-Präsident. Das bedeutet gemäss dem Ochlenberger, dass man im August 2024 rund 10’000 Schützen in den Schiessständen begrüssen möchte. Beim letzten Eidgenössischen der Veteranen 2019 in Zürich nahmen 7000 Schützen teil.

Damit diese Marke übertroffen wird, will Christian Hadorn alle Sprachregionen der Schweiz ansprechen und Werbung für den Oberaargau machen. Dabei setzt er auf einen grossen Vorteil des Austragungsortes: «Sämtliche Schützen aus der ganzen Schweiz haben praktisch gleich weit, um hierherzukommen.»

