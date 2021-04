Pre-Playoff: Vor Spiel 2 in Bern – Ein Duracell-Hase stellt den SCB vor Probleme Der SCB führt zwar in der Serie gegen Davos 1:0. Dennoch müssen sich die Berner steigern, wollen sie das Pre-Playoff für sich entscheiden. Reto Kirchhofer

Ihn hatte der SCB im ersten Spiel nicht im Griff: Davos-Captain Andres Ambühl. Foto: Jürgen Staiger (Keystone)

Es gab in Davos eine Szene, da lagen Beat Gerber und Andres Ambühl hinter dem Berner Tor am Boden. Körper an Körper, 2242 NLA-Spiele und 75 Jahre vereint auf engstem Raum: Mehr Erfahrung geht im Schweizer Eishockey nicht.

Die beiden taten am Mittwoch in der Vaillant-Arena, was sie immer tun, wenn es hart auf hart geht. Gerber, der Berner Verteidiger, war griffig im Zweikampf, präsent an den Banden, warf sich in Schüsse, bei Bedarf auch kopfvoran wie beim Abschluss Enzo Corvis – eine Aktion wie ein Sinnbild für die Redewendung «Ohne Rücksicht auf Verluste». Ambühl, der Bündner Angreifer, überforderte die SCB-Spieler häufig mit seinem Antritt, seinem Drive, seiner Wendigkeit, war Motor der Davoser Offensive – ein Auftritt wie ein Beleg für seinen Übernamen «Duracell-Hase».