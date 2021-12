Probefahrt Volkswagen Taigo – Ein Drilling von Zwillingen Mit dem Taigo erweitert VW sein Kompaktwagen-Duo Polo und T-Cross um ein Crossover-Coupé. In dessen Entstehungsgeschichte spielen die VW-Designer und Zwillinge Marco und José Carlos Pavone die Hauptrolle. Thomas Borowski

Brasilianische Gene: Der Taigo erweitert das Kompaktwagenangebot von VW. Fotos: VW Modischer Crossover auf 4,27 Meter Länge. Platzwunder: Im Coupé-Heck finden 438 Liter Gepäck Platz. 1 / 4

Diese Geschichte kommt einer «Bromance» auf Netflix gleich. Das Schöne daran ist aber die Tatsache, dass es sich nicht um eine erfundene Story handelt, sondern um Realität. Die Geschichte handelt von den heute 43-jährigen Brüdern José Carlos und Marco Pavone. Die wachsen als Zwillinge in einfachen Verhältnissen im brasilianischen São Paulo auf und teilen schon als Teenager die Leidenschaft für Automobildesign. Ihr Vater bringt sie dazu, dem damaligen Chefdesigner von VW do Brasil ihre selbst gezeichneten Autoentwürfe zu senden, woraus sich tatsächlich eine Brieffreundschaft zwischen den ungleichen Parteien entwickelt.

Über Jahre schicken sich die Pavone-Brüder und der Designer Entwürfe hin und her. Durch die Ermunterungen des etablierten VW-Designers bestärkt, entschliessen sich die Zwillinge einige Jahre später zum Designstudium, das sie beide mit Erfolg abschliessen. Während José Carlos nach internationalen Wanderjahren zum Chefdesigner von VW do Brasil wird, wandert Marco in die VW-Zentrale nach Wolfsburg aus, wo er die Aufgabe des Chefdesigners Exterieur übernimmt. Die Pavone-Brüder arbeiten an verschiedenen Projekten, bis endlich ein lang gehegter Traum der beiden wahr wird: José Carlos entwirft 2017 auf Polo-Basis ein Coupé-Crossover, das ab Mitte 2020 in Brasilien als Nivus verkauft wird. Dessen Erfolg ist gross, weshalb sich der VW-Konzern schon bald dazu entschliesst, das gleiche Modell 2021 auch auf dem europäischen Markt anzubieten. Und klar, dass für die leichten Designanpassungen an den europäischen Geschmack Marco Pavone Hand anlegt. So vereint sich im Nivus-Zwillingsmodell mit Namen Taigo die Arbeit der beiden Brüder über Ozeane hinweg und bringt die Geschichte zu einem Happy End.

Kein Allradantrieb

Dass der Taigo – im Gegensatz zu seinen Kompaktwagengeschwistern Polo und T-Cross, mit denen er sich die Plattform teilt – brasilianische Gene hat, beweist er schon rein optisch. Der von VW als Crossover von SUV und Coupé als CUV (City Utility Vehicle) bezeichnete Taigo wirkt durch seine sportlichere Silhouette und seine umlaufenden Leuchtenbänder vorne wie hinten frecher. Die gefällige Optik wird im Interieur verstärkt, wo das volldigitale Cockpit je nach Wahl der drei Ausstattungslinien Life, Style oder R-Line mit verschieden grossen Displays und kaum mehr Knöpfen aufwartet. Dank der erhöhten Sitzposition und der im Vergleich zum Polo um 20 Zentimeter verlängerten Karosserie bietet der Taigo auch in der zweiten Sitzreihe und im variablen Kofferraum gute Platzverhältnisse. Serienmässig sind bereits in der Basisversion ein Spurhalteassistenz- und ein Notbremssystem, die Fussgänger- und Fahrraderkennung sowie ein Center-Airbag mit an Bord. Gegen Aufpreis sind zusätzliche Helfer wie die Einparkhilfe oder Matrix-Scheinwerfer verfügbar.

Auch wenn es für die Geschichte eine schöne Erklärung wäre, das Fehlen des Allradantriebs im Taigo hat nichts mit seiner südlichen Herkunft zu tun, sondern viel mehr mit der Tatsache, dass seine Plattform aus dem VW-Konzernregal den Einbau nicht zulässt. So wird er in der Schweiz ausschliesslich mit Frontantrieb und wahlweise mit Drei- oder Vierzylinder-Benzinmotoren angetrieben. Auf unserer Testfahrt mit der stärksten Motorisierung mit 150 PS und 7-Gang-Direktschaltgetriebe erweist sich der Taigo als wendig und mehr als ausreichend motorisiert.

VW-Designer-Zwillinge José Carlos und Marco Pavone. Foto: Ampnet

Was der neue VW Taigo schlussendlich deutlich macht: Die Designer-Zwillinge José Carlos und Marco Pavone verstehen ihr Handwerk. Im Vergleich mit den anderen Kompaktwagen Polo und T-Cross hat der kleine Brasilianer deutlich mehr Samba im Blut. Und dass er – wie übrigens seine Geschwister auch – im spanischen VW-Werk in Pamplona gefertigt wird, soll in den kommenden Monaten deutlich kürzere Lieferfristen als bei anderen Modellen garantieren. Ein derzeit in der ganzen Automobilbranche heikles Thema. Aber das wäre nochmals eine andere Geschichte.

VW Taigo Infos einblenden Modell: 5-türiges CUV (City Utility Vehicle).

Masse: Länge 4271 mm, Breite 1757 mm, Höhe 1518 mm, Radstand 2554 mm.

Kofferraum: von 438 bis 1222 Liter.

Antrieb: drei Benziner mit 70–110 kW (95-150 PS).

Fahrleistungen: 0 bis 100 km/h in 8,3 bis 11,1 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit von 183 bis 212 km/h.

Verbrauch (WLTP) : 5,4 bis 6,1 Liter auf 100 Kilometer.

CO 2 -Ausstoss: 123–139 Gramm pro Kilometer.

Markteinführung: ab Dezember.

Preis: ab 27’300 Franken.

