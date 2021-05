Thuns turbulente Saison – Ein Drama in sechs Akten – mit oder ohne Happy End Noch kommt die Barrage. Die Spiele in der zweithöchsten Liga jedoch sind vorbei. Ein Rückblick auf das Jahr des FC Thun in der Challenge League. Peter Berger

Der FC Thun – hier mit Justin Roth im Spiel gegen Wil – hat den Kampf in der Challenge League nach Anlaufschwierigkeiten angenommen. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

Erstmals seit 2009/2010 musste der FC Thun wieder in der Challenge League antreten. Die Meisterschaft war für den FC Thun ein Wechselbad der Gefühle. Die 36 Runden zusammengefasst in Form eines Dramas in sechs Akten.

Der Abstieg und der Aderlass

Simone Rapp, Ridge Munsy und Hiran Ahmed (von links) sind nach dem Abstieg enttäuscht. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Am 10. August war der Abstieg des FC Thun aus der Super League besiegelt. Die Oberländer verloren die Barrage gegen Vaduz und mussten nach zehn Jahren im Oberhaus wieder den Gang in die Challenge League antreten. Kein Stein blieb auf dem anderen. Präsident Markus Lüthi nahm den Hut. Es gab weitere Abgänge in der Führungsetage. Zwölf gestandene Spieler verliessen den Verein. Der Abstieg und Corona zwangen den Club zu einer massiven Sparübung.