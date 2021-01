Viel Verkehr in Heimenschwand – Ein Dorf wird von Ausflüglern überrollt Das Dorf Heimenschwand erlebt derzeit einen regelrechten Massenansturm von Ausflüglern und Wintersportlern. Nicht zur Freude aller. Stefan Kammermann

Der Massenandrang rund um den Bätterich in Heimenschwand sorgt im Dorf zunehmend für Unmut. Foto: Stefan Kammermann

«Es hat überhandgenommen», sagt Stefan Roth. Der Anwohner und Inhaber des gleichnamigen Baugeschäfts spricht die Situation rund um das Gebiet Bätterich in Heimenschwand an. Der Ort beim regionalen Altersheim mit Parkiermöglichkeit gilt bei vielen Ausflüglern als Ausgangspunkt für Erholung in der Natur.

Im Sommer und Herbst locken der nahe Wald, die grünen Wiesen und das Naturschutzgebiet Wachseldornmoos für Spaziergänge über der Nebelgrenze. Während der kalten Jahreszeit vergnügen sich Langläufer, Schlittelfans und Winterwanderer mit oder ohne Hund im Schnee. «Teilweise herrscht richtiggehend Massenandrang», fährt Stefan Roth fort.