Bernerlandbank verlässt Madiswil – Ein Dorf verliert mehr als einfach nur seine Bank Madiswil liegt mitten im Tal der Langete und doch zu wenig zentral. Deshalb schliesst die Bernerlandbank ihre Filiale. Das kratzt am Stolz des Dorfes. Stephan Künzi

Er war das Gesicht der Spar- und Leihkasse Madiswil: Ulrich Iseli hat wie kaum jemand sonst das Bankenwesen im Dorf geprägt. Foto: Beat Mathys

Andere Dörfer verlieren ihre Post, ihre Beiz oder ihren Laden. In Madiswil trifft es in diesen Tagen die örtliche Bank. Nur, könnte man sagen – doch für die 3400-Seelen-Gemeinde in Zentrum des Langete-Tals ist diese Schliessung genauso einschneidend. 1894 als Spargenossenschaft mit dem Ziel gegründet, durch «die Äuffnung kleiner Ersparnisse (…) den Sinn für Sparsamkeit» zu wecken und den Leuten «nach Ablauf einiger Jahre den Besitz eines kleinen Capitals zu sichern», war die spätere Spar- und Leihkasse Madiswil untrennbar mit dem Dorf verbunden, ja zentral für dessen Selbstverständnis.