Aktion in Grosshöchstetten – Ein Dorf testet sich durch «Es isch, wie s isch.» – Nach einem starken Anstieg der Corona-Fälle trabte halb Grosshöchstetten zum Test an. Susanne Graf

Ein grosser Teil der Bevölkerung machte mit, als der Kanton in Grosshöchstetten PCR-Speicheltests anbot. Foto: Beat Mathys

Am Vormittag habe im Unterdorf eine «Völkerwanderung» stattgefunden, sagen Augenzeugen. Vor dem Schwimmbad in Grosshöchstetten seien die Leute Schlange gestanden. Kurz nach dem Mittag tröpfeln nur Einzelne herzu. Vielleicht hängt das mit dem Hunger zusammen: Bevor die Leute mit einer Salzwasserlösung zwanzig Sekunden den Mund spülen und die Flüssigkeit dann in ein Röhrchen spucken können, dürfen sie eine halbe Stunde nichts gegessen und getrunken und auch keinen Kaugummi gekaut haben.

Das haben die Grosshöchstetterinnen und Grosshöchstetter diese Woche gelernt – jedenfalls jene, die der Empfehlung des Kantons Bern nachkommen und sich am Donnerstag testen lassen. Während es über Mittag ruhig ist auf der Terrasse des Schwimmbades, seien am Vormittag gegen 500 Personen erschienen, sagt Fabian Friedli. Er leitet die «Durchtestung der Gemeindebevölkerung» im Auftrag des Kantons.