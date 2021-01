Klimafragen in Herzogenbuchsee – Ein Dorf soll sich Gedanken machen Der frühere Lehrer und SP-Politiker Hans Gfeller will mit der Unterstützung der Aktion Brot für alle in Herzogenbuchsee Klimagespräche durchführen. Sebastian Weber

Wird er bis 2050 abgenommen haben? Der Verkehr im Zentrum von Herzogenbuchsee. Foto: Robert Grogg

«Was könnte ich konkret für das Klima tun?» Diese Frage liess Hans Gfeller nicht mehr los. Der langjährige Lehrer aus Herzogenbuchsee wollte nach seiner Pensionierung vor anderthalb Jahren unbedingt etwas unternehmen. «Ich wollte mich irgendwo einmischen und etwas in Gang setzen», sagt er.

Denn es gibt zahlreiche Klimafragen, die ihn und seine Frau Madeleine ganz persönlich beschäftigen. Sie ist Mitglied der IG Biodiversität Herzogenbuchsee. Er politisiert im Dorf für die SP und hat voriges Jahr die Schaffung eines Klimaplans mitinitiiert.

Eine Antwort auf seine Frage fand Hans Gfeller schliesslich im Internet, wo er per Zufall auf die sogenannten Klimagespräche aufmerksam wurde. Diese kommen ursprünglich aus Grossbritannien, wo sie «Carbon Conversations» genannt werden. Mittlerweile haben sie aber ihren Weg auch in andere europäische Länder gefunden – dank der Aktion Brot für alle und dem Hilfswerk Fastenopfer auch in die Schweiz.