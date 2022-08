Bahnhof Herzogenbuchsee – Ein Dorf setzt alle Hoffnungen in die BLS Die SBB haben den Schalter geschlossen, doch Herzogenbuchsee gibt nicht auf. Die Gemeinde sucht nun eine Lösung mit der BLS. Das wird nicht einfach. Stephan Künzi

Die SBB lassen Herzogenbuchsee im Regen stehen: Seit Anfang Juli ist der bediente Schalter zu. Foto: Nicole Philipp

Ob all die Arbeit, all die Mühe nicht für die Katz war? Mehr als 2000 Unterschriften hat ein breit abgestütztes Komitee gesammelt, um den Bahnhof Herzogenbuchsee zu retten. Die SBB möchten doch, so die Forderung der Petitionärinnen und Petitionäre im Frühling, den Billettschalter wenigstens für zwei weitere Jahre offen halten. In dieser Übergangszeit könnte man nach einer Alternative zur klassischen Verkaufsstelle suchen, die die Bahn nicht mehr weiter betreiben will.