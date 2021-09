Kultur in Adelboden – Ein Dorf führt seine Sinfonie auf Ihre erste und in dieser Form einzige Aufführung erlebte die Adelbodner Sinfonie in der Halbzeit des Swiss Chamber Music Festival. Anne-Marie Günter

Tirza Vogel (links) und Johanna Schwarzl haben das Konzept der Adelbodner Sinfonie entwickelt. Im Hintergrund Mitglieder des Gemischen Chors und der Musikgesellschaft und die Solistin Valentine Michaud. Foto: Anne-Marie Günter

Zusammenklingend und harmonisch bedeutet das griechische Wort Sinfonie. Am Mittwoch lud das Swiss Chamber Music Festival zur Uraufführung der Adelbodner Sinfonie ein. Was soll in Adelboden harmonisch zusammenklingen? Die jungen Berufsmusikerinnen Johanna Schwarzl, Flötistin und Dozentin an der Berner Hochschule für Künste, und Tirza Vogel, Musikpädagogin und Bratschistin, haben ein Konzept erarbeitet.

«Ein Traum wird wahr.» Christine Lüthi, Intendantin Swiss Chamber Music Festival

Dieses liess das Bergdorf erklingen, mit seiner älteren und neueren musikalischen Tradition und mit seiner Landschaft, dem Geheimnis von Wurzelstöcken, Wasserfällen, Kuhglocken und Vogelstimmen. «Ein Traum wird wahr», sagte Christine Lüthi, Intendantin des Festivals. Sie freute sich, dass diese Adelbodner Sinfonie, die eigentlich schon letztes Jahr zum 10-Jahr-Jubiläum des Festivals vorgesehen war, jetzt aufgeführt werden konnte.