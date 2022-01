Wahl ins Berner Stadtratspräsidium – Ein DJ legt im Berner Stadtrat die Traktanden auf Das bisweilen provokante Auftreten des Lehrers und DJ Manuel C. Widmer gefällt nicht allen. Trotzdem wird er heute mit Bravour ins Berner Stadtratspräsidium gewählt. Bernhard Ott

Das Engagement für den Loryplatz stand am Anfang von Manuel C. Widmers Stadtratskarriere. Die Belebung des Verkehrsknotens sei zumindest im Sommer gelungen, findet der GFL-Politiker. Foto: Adrian Moser

Er ist offen, eloquent, charmant und politisch korrekt. Der langjährige GFL-Stadtrat Manuel C. Widmer gibt was her, ob hinter dem Mischpult als «plattenleger mcw» oder hinter dem Rednerpult im Berner Rathaus. Heute Abend wird der 53-jährige Lehrer aus dem Tscharnergut auch als formal «höchster Berner» hinter dem Pult des Berner Stadtratspräsidenten eine gute Figur machen. Seine Wahl ist reine Formsache.

Widmer kennt alle, und alle kennen Widmer. Bekannt wurde er durch sein Engagement für das Berner Nachtleben oder einen belebteren Loryplatz. Selbst familiär ist er in der rot-grünen Politik bestens vernetzt. So sind GLP-Co-Fraktionschefin Marianne Schild und GFL-Grossratskandidatin Claude Eichenberger seine Schwägerinnen. Seine Halbschwester Bettina Stüssi gehört der SP-Fraktion an. Trotzdem gibt es nicht nur ganz rechts, sondern auch ganz links Vorbehalte gegen «Mänu».