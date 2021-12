Interlaken Tourismus – Ein digitaler Begleiter für den Gast Alles kommt übers Handy: Interlaken lanciert zum Auftakt der Wintersaison 2021/22 die digitale Gästekarte. Anne-Marie Günter

Mit der digitalen Gästekarte auf dem Handydisplay: Gilberto Loacker von der Firma Alturos Destinations AG, Daniel Sulzer, Direktor Tourismusorganisation TOI, und Christoph Leibundgut, Manager Communications TOI. Foto: Anne-Marie Günter

Die kleine Karte, die bisher Übernachtungsgästen an der Hotelrezeption in die Hand gedrückt wurde, ist jetzt auch virtuell erhältlich. Nach Workshops, einer Informationsreise nach Innsbruck und einer Testphase lancierte die Tourismusorganisation Interlaken (TOI) am Dienstag zusammen mit der Alturos Destinations AG die digitale Gästekarte.

Recht auf Mehrwerte

Wer im touristischen Interlaken Übernachtungen bucht, kann sie aufs Handy laden. Vorläufig berechtigt sie den Gast dann zum Bezug der Mehrwerte, welche auch auf der analogen Gästekarte angeboten werden; zum Beispiel die Gratisfahrten im Ortsbusnetz und Vergünstigungen beim Bödelibad, den Beatushöhlen oder bei Ice Magic.