Regionalgericht Bern – Ein Diebstahl, der aus dem Rahmen fällt Zwei ehemalige Geschäftspartner streiten sich darum, wem ein Gemälde gehört. Das Bild hat einen Wert von ein paar Tausend Franken oder zig Millionen. Anouk Spahr , Hans Ulrich Schaad

Das Regionalgericht in Bern muss sich mit einem aussergewöhnlichen Gemäldefall beschäftigen. Foto: Adrian Moser

Kurz vor der Gerichtsverhandlung im Amtshaus in Bern. Vor das Verhandlungszimmer wird ein flacher Holzkasten herangerollt, etwa je anderthalb Meter hoch und breit. Die Wartenden beobachten die Szene, sie sprechen leise miteinander und werfen immer wieder einen Blick auf den ominösen Holzkasten.

Nach etwas Verspätung werden alle in den Raum gebeten. Auch der Kasten auf unscheinbaren Rollen wird mit grosser Vorsicht in das Zimmer geschoben und an der Seitenwand parkiert. Die Anklage vor dem Einzelgericht lautet unter anderem: Diebstahl, eventuell Veruntreuung. Das Diebesgut ist ein Gemälde.