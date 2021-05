Regionalgericht Oberland – Ein Diebestrio auf Beutetour Drei junge Männer haben zahlreiche Straftaten begangen. Am schwersten wiegen die Diebstähle. Hans Kopp

Das Thuner Gerichtsgebäude an der Scheibenstrasse. Foto: Patric Spahni

Drei Beschuldigte, acht Privatkläger, eine 41-seitige Anklageschrift, enthaltend zehn Straftatbestände. Damit hatte sich am Mittwoch das Regionalgericht Oberland in Thun zu befassen. Vor dessen Schranken standen ein kosovarischer Staatsbürger sowie zwei Schweizer, alle um die zwanzig. Hauptdelikte, die sie meistens gemeinsam in der Zeit von Mai 2018 bis Mai 2020 an verschiedenen Orten begangen hatten, betrafen Diebstahl, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Die Deliktsumme beläuft sich auf 86’258 Franken, und der Sachschaden steht mit 35’500 Franken zu Buche.