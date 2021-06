Team mit lauter Zuckerkranken – Ein Diabetiker als Veloprofi – wie geht das? Trotz Krankheit verdient Oliver Behringer sein Geld als Sportler. Ein Sensor am Körper kontrolliert die Gesundheit des 25-jährigen Schweizers. Und doch lauern Gefahren. Philipp Rindlisbacher

Ist wider alle Prognosen Berufsfahrer geworden: Oliver Behringer auf einer Trainingsrunde oberhalb von Girenbad bei Hinwil ZH. Bild: Urs Jaudas

Was er stets mit sich führt, hat die Form eines Kugelschreibers. Aber damit signiert Oliver Behringer keine Autogrammkarten. Nein, er braucht das Teil zum Überleben.

Behringer ist Radprofi. Und was wie ein Kuli aussieht, ist in Tat und Wahrheit ein Insulinpen. Damit injiziert sich der Zürcher regelmässig Insulin, so wie das alle 17 Fahrer im Team von Novo Nordisk tun. Die im Gesundheitswesen tätige Firma sponsert den Rennstall, in dem ausschliesslich Typ-1-Diabetiker unter Vertrag stehen. Sie sind von einer Autoimmunkrankheit betroffen, bei welcher das Immunsystem die Insulinproduktion in der Bauchspeicheldrüse angreift und Zellen zerstört. Ohne Zufuhr des Hormons würde der Blutzuckerspiegel in die Höhe schiessen.