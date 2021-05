Urnengang in Kiesen – Ein deutliches Zeichen für die

Dorfzukunft Die Gemeinde hat an der Urne ein Zeichen gesetzt: Der Souverän sagt deutlich ja zur Dorf- und Schulentwicklung und bewilligte ein Schulprovisorium. Stefan Kammermann

Im Schulhaus Kiesen herrscht chronischer Platzmangel, der Schulraum genügt den Anforderungen nicht mehr. Foto: Stefan Kammermann

«Ich bin erleichtert, das Ergebnis verpflichtet aber ebenso», hielt Gemeindepräsident Ernst Waber (SVP), am Sonntag, kurz nachdem das Resultat der ersten Gemeindeurnenabstimmung in Kiesen ausgezählt war, fest. Seine Erleichterung hatte auch allen Grund. Bei einer Stimmbeteiligung von knapp 50 Prozent stellten die Kiesener Bürgerinnen und Bürger, Corona-bedingt statt an der Gemeindeversammlung eben an der Urne, wichtige Weichen für die Dorfzukunft.

Der Souverän hiess mit 303 Ja- (85,5 Prozent) zu 56 Nein-Stimmen einen Verpflichtungskredit von 365’000 Franken für ein Schulraumprovisorium im Dorf gut. Damit ist der Weg frei für den Kauf der Schulcontainer, die derzeit als Schulprovisorium beim Oberstufenzentrum in Wichtrach, während dessen Neubau im Einsatz stehen.