Versammlung in Oberdiessbach – Ein deutliches Signal für Schule und Kultur Die Gemeindeversammlung hat eine Steuererhöhung beschlossen. Das ermöglicht den Um- und Ausbau von Schulinfrastruktur und Kulturraum. Janine Zürcher

So sehen die Planerinnen und Planer den Aus- und Umbau der Primarschule (links der Bildmitte) und des Geissbühlerhauses (rechts im Bild mit grauem Anbau) in Oberdiessbach. Durch die genehmigte Steuererhöhung soll der Ausbau nun möglich werden. Visualisierung: PD

Ganze 205 Stimmberechtigte strömten am Montagabend in die Aula der Sekundarschule Oberdiessbach. Besonders ein Traktandum dürfte die Einheimischen in Scharen angelockt haben. Mit Blick auf die grossen geplanten Investitionen, namentlich 16 Millionen Franken für die Primarschule, die Tagesschule und für die Kultur, beantragte der Gemeinderat den Bürgerinnen und Bürgern eine Erhöhung des Steuerfusses von 1.54 auf 1.64 (wir berichteten).