Abstimmung in Rüfenacht – Ein deutliches Nein zum neuen Sperlisacher Die Versammlung der Kirchgemeinde Worb stimmte über den Planungskredit für den Neubau des Kirchgemeindehauses Sperlisacher ab – und lehnte diesen ab. Stephanie Jungo

Das Kirchgemeindehaus in Rüfenacht bleibt vorerst, wie es ist. Susanne Keller

Der Sperlisacher soll bleiben, wie er ist. So hat es die Versammlung der Kirchgemeinde Worb am Dienstag entschieden – und sich damit gegen den Kirchgemeinderat gestellt. Dieser wollte den Sperlisacher, das Kirchgemeindehaus in Rüfenacht, abreissen und neu bauen.