Neues Schulhaus Schangnau – Ein deutliches Ja – trotz einiger Kritik am Projekt Nach elf Jahren Planung sprach sich der Souverän klar für den Neubau des Schulhauses in Bumbach aus. Allerdings nicht ohne Nebengeräusche. Stefan Kammermann

Die beiden Schulhäuser in Bumbach werden durch einen Neubau ersetzt und abgebrochen. Foto: Beat Mathys





Gemeindepräsident Beat Gerber stand am Freitagabend die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. «Herzlichen Dank für diesen Entscheid.» An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung in Schangnau stand das Ergebnis des einzigen Traktandums nach fast zwei Stunden fest. Mit 80 Ja- zu 2 Nein-Stimmen sprachen sich zwölf Prozent der Stimmberechtigten deutlich für den Neubau des Schulhauses in Bumbach aus.