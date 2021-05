Ein Hort des Anti f aschismus, der vor den Angsthasen und Anpassern gerettet wurde: Blick in den Saal des Schauspielhauses Zürich (18. November 2020). Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Als ich Theo Pinkus kennenlernte, den alten Kommunisten, hatte mich ein Freund bei ihm eingeführt, der damals Architektur studierte; ich hatte Geschichte belegt. Pinkus, ein sehr neugieriger Mensch mit kleinen Augen, die wie Diamanten funkelten, wenn etwas seine Aufmerksamkeit erregte, fragte mich aus, nicht ganz unverschämt: Woher ich komme, was meine Familie so mache, welche Bücher ich lese, welchen Autor ich bewundere, was ich studiere? Kaum hatte ich ihm geantwortet, leuchteten die Diamanten noch heller: «Sehr gut!», und Pinkus redete nur noch mit mir. Meinen Freund, den armen Architekten, der eigentlich viel linker war als ich, liess er im Abseits stehen. Dass er ihn am Ende noch mit einem Gruss verabschiedete, war ein Wunder. Alle Zuwendung richtete sich auf mich, den Historiker.