Interlaken in Zahlen – Ein Defizit, aber geringer als budgetiert Die Interlakner Jahresrechnung 2022 schliesst mit einem Verlust von rund 150’000 Franken im Gesamthaushalt und ausgeglichen im allgemeinen Haushalt.

Die Interlakner Rechnung schliesst defizitär ab. Hier Bahnhof und Schiffsstation Interlaken-Ost von oben mit Goldswiler Viadukt. Foto: Bruno Petroni

Im Gesamthaushalt schliesst die Jahresrechnung 2022 der Einwohnergemeinde Interlaken mit einem

Aufwandüberschuss von 0,15 Mio. Fr. ab. Das sind gut 800’000 Fr. weniger als budgetiert. Die Gemeinde Interlaken war von einem Defizit von 0,86 Mio. Fr. ausgegangen, wie diese in einer Medienmitteilung schreibt.

Der allgemeine Haushalt schliesst ausgeglichen ab, nachdem gesetzlich vorgeschriebene zusätzliche Abschreibungen von 0,97 Mio. Fr. vorgenommen worden sind. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 0,96 Mio. Fr. «Damit schliesst die Rechnung im allgemeinen Haushalt um knapp 1 Mio. Fr. besser ab als erwartet», so der Gemeinderat.

In den Spezialfinanzierungen resultiert ein Aufwandüberschuss von gesamthaft 0,15 Mio. Fr. Budgetiert war ein Gewinn von 0,10 Mio. Fr. Verantwortlich ist laut der Gemeinde das Defizit in der Spezialfinanzierung Liegenschaften Finanzvermögen (Leerstand des Restaurants Des Alpes). Der Bilanzüberschuss beläuft sich auf 18,30 Mio. Fr., was 20,2 Steueranlagezehnteln entspricht. Der Steueranlagezehntel 2022 beträgt 0,91 Mio. Fr.

Steuerertrag über Budget

Insgesamt liegt der Steuerertrag um 1,39 Mio. Fr. über dem Ergebnis der Rechnung 2021, aber immer noch um 3,17 Mio. Fr. tiefer als 2020, wie der Gemeinderat mitteilt: «Die negativen Auswirkungen aus der Corona-Pandemie sind noch spürbar. Die vorliegende Jahresrechnung gibt jedoch Anlass zur Hoffnung, dass die finanziell nachhaltige Erholung ziemlich rasch eintreten könnte.» Zum Rechnungsergebnis über dem Budget hat laut Gemeinde auch die gute Ausgabendisziplin der Verwaltung beigetragen.

Es wurden Nettoinvestitionen von 5,32 Mio. Fr. getätigt. Budgetiert waren Nettoausgaben von 5,72 Mio. Fr. Insgesamt liegen die Nettoinvestitionen 2022 laut der Mitteilung um 0,40 Mio. Fr. unter dem

Budgetwert. Die Nettoinvestitionen des allgemeinen Haushalts fielen mit 2,89 Mio. Fr. um 0,82 Mio. Fr. tiefer aus als budgetiert. Und: Das Verwaltungsvermögen beträgt Ende 2022 45,45 Mio. Fr., was einer Zunahme um 3,05 Mio. Fr. gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das Finanzvermögen beläuft sich Ende 2022 auf 38,05 Mio. Fr., womit eine Zunahme um 0,76 Mio. Fr. gegenüber dem Vorjahr ausgewiesen wird. Das Fremdkapital nimmt per Ende 2022 um 3,15 Mio. Fr. auf 40,53 Mio. Fr. zu. Das Eigenkapital pro Kopf sinkt auf 5293 Fr. Sehr ungünstig, so der Gemeinderat, bleibt der Selbstfinanzierungsgrad von 59 Prozent, was zu einer Neuverschuldung führte.

