Spital Thun – Ein Dankeschön für die Rettung vor dem Covid-Tod

Bei der Übergabe der Übernachtungsgutscheine für das IPS-Personal am Spital Thun (v.l.): Nadine Kipfer und Bettina Bergmann (Fachbereichsleitung Intensivpflege am Spital Thun), Renate und Daniel Aebersold (Initianten der Spendenaktion) sowie René Maeder und Philip Hauser von den Hotels Doldenhorn in Kandersteg und Belvedere in Grindelwald.

Foto: Marc Imboden