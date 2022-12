Langnau verliert knapp – Ein Dämpfer – und trotzdem Zuversicht bei den SCL Tigers Im letzten Spiel vor der zweiten Nationalmannschaftspause unterliegen die Emmentaler Ambri-Piotta 1:2. Bereits jetzt zeichnet sich ein heisser Kampf um die Playoff-Plätze ab. Marco Oppliger

Auf Biegen und Brechen: Ambri (im Bild Tobias Fohrler) und die SCL Tigers (Floran Douay) schenkten sich nichts. Foto: Michela Locatelli (Freshfocus)

Der Puck ist kaum im Spiel, da geraten die Emmentaler auch schon in Rückstand. Mit dem ersten Angriff schafft Ambri grosse Verwirrung in der Langnauer Zone, Brandon McMillan nutzt dies nach 33 Sekunden zum 1:0. Es ist noch nicht lange her, da wären die SCL Tigers nach einem solchen Auftakt auseinandergebrochen. Ganz besonders in Ambri, wo ein schnelles Tor zum Brandbeschleuniger für die Gastgeber werden kann.

Doch die Tigers haben eine erstaunliche Wandlung hinter sich. Vier von fünf Partien haben sie vor dem Gang in die Leventina gewonnen. Und sie sind auch in Ambri nahe dran am Punktgewinn. Doch letztlich setzen sich die Gastgeber nach einer umkämpften Partie mit 2:1 durch.

Eakin glänzt – Juvonen auch

Gut möglich, dass sich Flavio Schmutz darüber noch ein Weilchen ärgern wird. Denn ihm bietet sich in der 53. Minute in Überzahl eine Topchance, doch er verpasst alleine vor Janne Juvonen das 2:2. Drei Tore erst hat Schmutz - letzte Saison noch Langnaus treffsicherster Schweizer - erzielt. Er steht damit sinnbildlich für ein Manko im Emmentaler Ensemble: Das einheimische Personal ist zu harmlos, nur 19 der 73 Tore geht auf sein Konto.

Dass die SCL Tigers in Ambri bis fast zum Schluss auf Punkte hoffen dürfen, liegt jedoch auch an einem Schweizer. Stéphane Charlin spielt zum achten Mal von Beginn an, und der Keeper steigert sich, wie die ganze Mannschaft nach schwierigen Start, merklich. Im Mitteldrittel pariert der Genfer zweimal mirakulös, letztlich wehrt er 25 von 23 Schüssen ab.

Und in diesem Mitteldrittel brilliert noch ein anderer Langnauer: Bedrängt von zwei Gegenspielern zieht Cody Eakin in Unterzahl davon und schiesst die Scheibe zum 1:1 ins hohe Eck. Langnau ist plötzlich wieder im Spiel, was die Tifosi in der mit 6701 knapp nicht ausverkauften Gottardo Arena nervöser werden lässt. Tim Heed kann diese mit dem neuerlichen Führungstreffer zwar wieder ein wenig beruhigen (46.), und doch muss Ambri bis in die Schlussminute um die drei Punkte zittern. Weil Langnau ohne Torhüter und mit sechs Feldspielern vehement auf den Ausgleich drängt. Saarela müsste in dieser Phase den Ausgleich schiessen, aber auch er scheitert am starken Juvonen.

Der Kampf um die Playoffplätze ist lanciert

Für Ambri sind diese drei Punkte äusserst wertvoll, es kommt dadurch bis auf zwei Punkte an das auf Platz 10 liegende Langnau heran. Bereits zeichnet sich ein spannender Kampf um die Playoff- respektive Pre-Playoff-Plätze ab. Zur zweiten Nationalmannschaftspause liegen zwischen Zug (7.) und Lausanne (13.) nur sieben Zähler. Einzig Schlusslicht Ajoie ist abgeschlagen. Das spricht für die Ausgeglichenheit der Liga.

Und es spricht für die Tigers, liegen weitaus stärker besetzte Mannschaften wie Lugano und Lausanne hinter ihnen. 37 Punkte haben die Emmentaler bis jetzt gesammelt - zwei mehr, als sie Ende der letzten Saison auf dem Konto hatten. Das sagt viel über die Entwicklung der Emmentaler aus.

Das Telegramm Infos einblenden Ambri-Piotta – SCL Tigers 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) Tore: 1. (0:33) McMillan (Bürgler, Heim) 1:0. 38. Eakin (Ausschluss Douay!) 1:1. 46. Heed (Heim, Bürgler) 2:1. Strafen: Ambri-Piotta 3-mal 2 Minuten. SCL Tigers 5-mal 2 Minuten. SCL Tigers: Charlin; Lepistö, Erni; Saarijärvi, Grossniklaus; Zryd, Guggenheim; Cadonau; Lapinskis, Michaelis, Pesonen; Rohrbach, Eakin, Saarela; Diem, Schmutz, Douay; Berger, Neuenschwander, Sturny; Weibel.

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcast , Google Podcast , Overcast oder Podcast Republic . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie in dieser am besten nach «Eisbrecher».

Marco Oppliger ist seit 2013 als Sportredaktor für Tamedia tätig. Seine Kernthemen sind Eishockey und Ski Alpin, ebenso berichtet er über Schwingen und Leichtathletik. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.