Zertifikatspflicht in Fitnesscentern – Ein Dämpfer für die einen, ein Türöffner für die anderen Ins Fitnessstudio kommt nur noch, wer ein Covid-Zertifikat hat. Die Folgen davon können höchst unterschiedlich sein, wie zwei Beispiele aus der Region Bern zeigen. Michael Bucher

Hat seit einer Woche weniger Kundschaft: Urs Balmer, Co-Geschäftsführer der Gruppe Self-fitness.ch, im Studio in Münsingen. Foto: Barbara Héritier

Seit einer Woche gilt in den Fitnesscentern die Zertifikatspflicht. Der Kontrollaufwand hält sich dabei für die Betreiber in Grenzen. So müssen Kundinnen und Kunden das Covid-Zertifikat in der Regel nur einmal vorweisen, danach ist es im System hinterlegt. Beim Check-in sehen die Mitarbeitenden dann sofort, ob ein Zertifikat vorhanden ist.

Die bange Frage seit dem umstrittenen Bundesratsentscheid ist für die Betreiber viel eher, ob sie dadurch Kundschaft verlieren. Diese Zeitung hat sich bei einem kleinen und einem mittelgrossen Anbieter erkundigt, wie sich die neue Regel auswirkt.