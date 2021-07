Holzbildhauer-Symposium in Brienz – Ein Dackel, ein Drachenei und ein Graureiher 15 Schweizer Holzbildhauerinnen und Holzbildhauer waren letzte Woche am Quai des Sees im Einsatz. Raue Wetterbedingungen erschwerten ihre Arbeit. Monika Hartig

Ein Dackel im Origami-Stil als Sitzbank ist das Gemeinschaftswerk des Brienzer Trios (v.l.) Christina Hollenstein, Robin Tacke und Lilith Wiedmer. Foto: Monika Hartig

«Wir wollten einen Gebrauchsgegenstand im Stil der Papierfaltkunst Origami schnitzen, keine klassische Holzbank», erklärt Robin Tacke aus Brienz. Tacke und seine Holzbildhauerkolleginnen Christina Hollenstein und Lilith Wiedmer, beide aus Brienz, schnitzten einen Dackel mit langem Rücken als Sitzbank und verzierten die Skulptur mit Kartoffelstempeln. «Wir konnten den Dackel bereits für 3333 Franken an Private verkaufen, er wird in einem Brienzer Garten stehen», so Wiedmer.

Endspurt Holzbildhauer

Am Samstag fand bei herrlichem Sommerwetter der letzte Tag des Holzbildhauer-Symposiums Brienz statt, das heuer vom 6. bis 10. Juli dauerte. 2020 wurde der Anlass wegen der Pandemie abgesagt. Der Event, an dem diesmal nur nationale Künstlerinnen und Künstler teilnehmen konnten, wird organisiert vom Verein Kuna und Brienz Tourismus.