BZ-Tipp – Ein Corona-Demo-Abend in Bern Das Navigieren durch die Bundesstadt wird donnerstags immer mehr zum Spiessrutenlauf. Von ein paar Corona-Skeptikern sollte man sich einen Abend in Bern aber nicht nehmen lassen. Quentin Schlapbach

Grosse Fans der Heraldik: Corona-Skeptiker am Bahnhof Bern bei der Demo vom 30. September 2021. Foto: Raphael Moser

Zu einem gepflegten Donnerstagabend in Bern gehörte bisher der Abendverkauf und später ein feines Essen bei einem guten Glas Wein. Seit jedoch die Corona-Skeptiker Woche für Woche durch die Innenstadt ziehen, bleiben die Genussmenschen immer öfters zu Hause.

Das ist schade. Einerseits weil der Detailhandel und die Gastrobranche zu den Hauptbetroffenen dieser Pandemie gehören und dringend auf Umsätze angewiesen wären. Anderseits weil man die Vorzüge der Innenstadt auch an einem Demoabend bestens geniessen kann, wie der Autor dieser Zeilen mehrmals in Erfahrung bringen konnte. Entscheidend ist, zu wissen, welche Orte man besser meiden sollte, mit was für Leuten man es zu tun hat und wie man sich am effizientesten in der Stadt fortbewegen kann.