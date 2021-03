Ernesto Bertarelli hätte den America’s Cup in Auckland sehr gerne vor Ort miterlebt, was aber wegen der Corona-Pandemie nicht möglich war.

Ernesto Bertarelli, wie geht es Ihnen und Ihrer Familie in dieser so herausfordernden Zeit?

Wie alle anderen Leute auch mussten wir uns an einen neuen Lebensstil gewöhnen: Weniger direkte Begegnungen, Einhaltung der Hygienemassnahmen, mehr Zeit in Videokonferenzen als in Sitzungszimmern. Diese Pandemie beeinflusst das Leben aller, und wir sind da keine Ausnahme. Nur wenn jeder Einzelne den nötigen Effort leistet, werden wir da wieder herauskommen.