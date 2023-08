Ein Club im Kaufrausch – Über 1 Milliarde für neue Spieler – Chelsea kennt keine Grenzen Unter dem neuen Besitzer Todd Boehly gibt der Premier-League-Club Unsummen aus. Und doch soll seine Rechnung aufgehen. Wie ist das möglich? Thomas Schifferle

117 Millionen Euro für einen defensiven Mittelfeldspieler: Moises Caicedo (rechts) wehrt sich gegen Lutons Tahith Chong. Foto: Getty Images

Welten prallen aufeinander an diesem vergangenen Freitagabend in der Stamford Bridge. Der FC Chelsea gegen den Luton Town Football Club, die Milliardäre gegen «die Almosenempfänger», wie der «Guardian» schreibt. Wer in Luton als Gästefan ins Stadion will, findet den Zugang in zwei heruntergekommenen Reihenhäusern. Wer bei Chelsea zu Gast ist, passiert zwischen zwei Viersternhotels.