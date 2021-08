Opel Rocks-e – Ein City-Blitz für zwei Das Stadtauto der Zukunft ist elektrisch – und klein. Findet Opel und bringt es in wenigen Monaten auf den Markt.

Opel legt mit d e m Rocks-e e in Schwestermodell des Citro ë n Ami auf . Foto: Opel Maximal sind mit dem Mini-Stromer 45 km/h möglich. Foto: Opel Innen ist Platz für zwei, das Cockpit ist simpel, aber zumindest farbig. Foto: Opel 1 / 4

Opel will mit einem elektrischen Mikro-Mobil den Innenstadtverkehr der Zukunft prägen. Der Rocks-e transportiert zwei Insassen und leichtes Gepäck lokal emissionsfrei, kommt bis zu 75 Kilometer ohne Ladestopp aus und dürfte preislich bei rund 6000 Euro starten.

Die Idee und das Fahrzeug sind nicht neu: Der 2,41 Meter lange Rocks-e basiert auf dem 2019 präsentierten Citroën Ami und setzt auch äusserlich auf die gleiche kompakte Kastenform wie der Franzose. Die beiden Insassen steigen durch gegenläufig öffnende seitliche Türen ein, Gepäck wird im Beifahrer-Fussraum verstaut. Der Sitz für den zweiten Insassen ist leicht nach hinten versetzt montiert, was der Beinfreiheit zugutekommen soll.

Für den Antrieb sorgt ein 6 kW/8,2 PS starker E-Motor, den ein 5,5 kWh grosser Lithium-Ionen-Akku mit Strom versorgt. Komplett geladen wird dieser innerhalb von rund 3,5 Stunden an der Haushaltssteckdose. Mittels eines Typ-2-Adapters ist auch das Laden an einer öffentlichen Säule möglich. So soll sich der Rocks-e vor allem für den Kurzstreckenverkehr in der Innenstadt eignen. Die Höchstgeschwindigkeit ist angesichts des Haupteinsatzgebiets auf 45 km/h begrenzt. So ausgerüstet, geht der Rocks-e in der Schweiz als Quad durch.

Bestellbar ist der Rocks-e ab Herbst. Wann er ausgeliefert wird, hat Opel noch nicht mitgeteilt. Einen Preis nennen die Rüsselsheimer ebenfalls nicht, den Citroën Ami gibt es in Frankreich ab rund 6000 Euro. Und als Opel wird der Mini wohl nicht teurer werden. (red)

