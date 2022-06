Cholererock-Festival Thun – «Ein bunt gemixter Haufen» zur Eröffnung Fancy and the Boys: Die sechsköpfige Thuner Band stimmt am 23. Juni das Cholererock-Festival an. «Ein Abenteuer» sei dies, denn die Band spielt erst ihr zweites Konzert in dieser Besetzung. Murielle Buchs

Die Thuner Band Fancy and the Boys in ihrem Probelokal in Thun (v.l.): Lukas Fuhrer, Sophia Burri, Sarah Müller, Manuel Schnegg, Andrin Burfeindt, Sandro Linder. Foto: PD

Es gibt sie in dieser Formation erst seit gut einem Jahr. Und doch dürfen sie das Cholererock-Festival am Donnerstag, 23. Juni, in Thun eröffnen. «Eine Ehre und ein Abenteuer», freut sich Bassist Manuel Schnegg. «Das ist erst unser zweites Konzert!» Die Rede ist von der sechsköpfigen Thuner Newcomer-Band Fancy and the Boys.