Gewerbe in Oberburg – Ein Buch über sterbende und aufblühende Geschäfte Sein ganzes Leben hat Urs Fischer im Dorf verbracht. Als Ladeninhaber hat er hautnah miterlebt, wie sich das Gewerbe verändert hat. Jetzt liegen seine Erinnerungen in Wort und Bild vor. Cornelia Leuenberger

Urs Fischer hat eine Broschüre über die Geschichte des Oberburger Gewerbes in den letzten 80 Jahren zusammengestellt. Foto: Beat Mathys

«Meine Grossmutter hat in der Schule gelernt, dass Oberburg 3000 Einwohnerinnen und Einwohner hat. Meine Mutter hat das gelernt, dann ich, dann meine Kinder – in Oberburg leben seit ewigen Zeiten immer etwa gleich viele Menschen.»

Was der 84-jährige Urs Fischer da sagt, liesse sich bestimmt auch über andere Dörfer im Emmental sagen. Leute kommen und gehen, die alten sterben, die jungen gründen Familien. Der Senior erwähnt die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner «seines» Dorfes aber in einem speziellen Zusammenhang: Während die Menschen in etwa immer gleich viele blieben, wurden die Geschäfte immer weniger.