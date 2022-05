Grossaufmarsch an Vernissage – Ein Buch so vielseitig wie die Gemeinde Aeschi Das neue Buch «Aeschi, Berner Oberland» lockte die Interessierten in Scharen in den Aeschener Gemeindesaal. Sie kamen zur Vernissage des 240-seitigen Werks. Hans Peter Roth

Über 200 Besucherinnen und Besucher fanden sich am Freitag anlässlich der Buchvernissage im Gemeindesaal Aeschi ein. Foto: Hans Peter Roth

Ein derart grosses Interesse am neuen Buch über Aeschi hatten die Veranstalter nicht erwartet. Noch Minuten vor Beginn der Vernissage am Freitagabend karrten Freiwillige eifrig Stühle herbei. Schliesslich sassen über 200 Besucherinnen und Besucher erwartungsvoll im vollen Gemeindesaal Aeschi. Sie sollten «gluschtig» gemacht werden auf das Buch «Aeschi, Berner Oberland». So drückte Jolanda Luginbühl, eine der fünf Autorinnen und Autoren des druckfrischen Werks, es aus: «Darum wollen wir nicht zu viel verraten.»

Im Querformat