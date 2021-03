Menschenschmuggel nach Europa – Ein brutales und lukratives Geschäft Migrantinnen und Migranten bezahlen Schlepperbanden ein Vermögen für ihre Reise in ein besseres Leben. Nicht alle kommen in ihrem Zielland an. Hans Ulrich Schaad

In diesem Kühllaster wurden im August 2015 im Osten Österreichs 71 Leichen von Flüchtlingen entdeckt. Foto: Keystone

Personen auf dem Land-, See- oder Luftweg illegal in ein anderes Land bringen: So ist der Menschenschmuggel gemäss UNO kurz zusammengefasst definiert. Die Schlepper oder Schleuser bieten ihre Transportdienste dabei zu horrenden Preisen an. Häufig passiert das mithilfe von gefälschten Dokumenten.

«Sie nutzen die Notsituation der Migrantinnen und Migranten aus», sagt Christine Caron, Sprecherin beim Bundesamt für Polizei (Fedpol). Die Opfer verschulden sich und geraten in eine Art Abhängigkeit. Wenn sie danach in ihrem Zielland ausgebeutet werden, etwa durch Zwangsarbeit oder -prostitution, spricht man von Menschenhandel. Dieser Übergang ist fliessend.