Langnauer Theater sucht Mitglieder – Ein Brief zeigt Wirkung Seit 35 Jahren gibt es das Kellertheater Langnau. Doch wegen fehlender Vorstandsmitglieder ist das Weiterbestehen gefährdet. Nun kann wohl das Schlimmste verhindert werden. Jacqueline Graber

Heinz Baldinger ist seit 25 Jahren im Verein des Langnauer Kellertheaters. Auch er hat sich einst auf einen Aufruf gemeldet. Foto: Christian Pfander

Die Lage war ernst: nicht wegen des Geldes, denn das Kellertheater Langnau steht auf gesunden Beinen, sondern: «Es fehlt an Vorstandsmitgliedern», sagt Heinz Baldinger. Deshalb machten sie einen Aufruf. Rund 400 Personen wurden per Mail und auf dem Postweg angeschrieben. Im Brief stand, dass allenfalls die Saison 2020/2021 die letzte sein könnte, denn das seit 35 Jahren bestehende Kellertheater sei akut gefährdet. Das Schreiben zeigte Wirkung: «Gegen zehn Personen haben ihr Interesse bisher schon bekundet, bei uns im Theater mitzuwirken.» Das seien mehr als erhofft, sagt Heinz Baldinger vom Vorstand des Vereins Langnauer Kellertheater. «Uns freuts.»