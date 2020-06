Rauch im Gyrischachenquartier – Ein brennender Grill löst Feuerwehreinsatz aus Wegen starken Rauchs auf einem Balkon rückte am Donnerstagvormittag die Burgdorfer Feuerwehr im Gyrischachen aus. Die Angelegenheit ist glimpflich ausgegangen, verletzt wurde niemand. Susanna Fricke-Michel

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Burgdorf während des Einsatzes im Gyrischachen. Foto: pd

Auf einem Balkon in einem der grössten Hochhäuser im Gyrischachenquartier kam es am Donnerstagmorgen, kurz nach 9 Uhr, zu einer starken Rauchentwicklung. Weil die Bewohner der betroffenen Wohnung im zweiten Obergeschoss weder auf das Klingeln noch auf lautes Klopfen an der Tür reagierten, alarmierte eine Nachbarin kurz darauf die Feuerwehr. Diese traf umgehend mit mehreren Fahrzeugen ein.